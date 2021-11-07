NATO: Irak Başbakanı’na yönelik saldırıyı kınıyoruz

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin konutuna yönelik saldırıyı güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadele eden ve ülkenin bağımsızlığı ile egemenliğini koruyan Irak'ın savunma ve güvenlik kurumlarını desteklemektedir" ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Kazimi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan konutu bu sabah SİHA’larla vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Daha önce 1 olduğu duyurulan SİHA sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırıda kullanılan 2 SİHA'nın güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ancak 3'üncünün engellenemediğini kaydetti.

Kazimi'nin zarar görmediği saldırıda korumalarından 6'sı yaralandı. Ayrıca başbakanlık konutu ile araçlarda maddi zarar oluştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazimi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.