AB’den Kazımi mesajı: Sorumlular hesap vermeli

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'ye yönelik suikast girişiminin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

"Seçim sonrası süreçte sükunet, itidal ve diyalog esastır. Irak'ın karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için tüm taraflar, ülkenin ve Irak halkının çıkarına olacak şekilde siyasi diyalog ve işbirliğine girmelidir."

Açıklamada, AB'nin Irak halkını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan konutu bu sabah SİHA’larla vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Daha önce 1 olduğu duyurulan SİHA sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırıda kullanılan 2 SİHA'nın güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ancak 3'üncünün engellenemediğini kaydetti.

Saldırıda korumalarından 6'sı yaralanırken, başbakanlık konutu ile araçlarda maddi zarar oluştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazimi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.