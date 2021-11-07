Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 304 vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.

Bunda göre son 24 saatte 347 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat tablosunu şu notla paylaştı: 

"Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması."

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,25 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 117 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 625 bin 504'ü birinci doz, 49 milyon 190 bin 536'sı ikinci doz, 11 milyon 377 bin 755'i üçüncü doz olmak üzere 117 milyon 378 bin 532'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

 

 

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