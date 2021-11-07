Politika

Fransa’dan Irak açıklaması: Saldırıyı reddediyoruz

Fransa, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin konutuna silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.
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Fransa Dışişleri Bakanlığı
Fransa Dışişleri Bakanlığı
Irak Fransa Mustafa Kazimi suikast girişimi tepki

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi.

Fransa'nın, Başbakan Mustafa Kazimi'nin konutuna SİHA’larla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.

Irak Başbakanı Kazimi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan konutu bu sabah SİHA’larla vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazimi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

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