Biden’dan Kazimi'ye yönelik suikast girişimiyle ilgili açıklama

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ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Kazimi'yi hedef alan terör saldırısını esefle kınıyorum" ifadesini kullanarak, Kazimi'nin olaydan yara almadan kurtulmasından dolayı da mutlu olduklarını belirtti.

Söz konusu terör saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Irak'ın demokratik sürecinin altını oymak için şiddete başvuranları en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, ulusal güvenlik ekibine saldırının faillerinin bulunması için Iraklı güvenlik güçlerine her türlü yardım teklifi yapmaları talimatı verdiğini kaydederek, "ABD, Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele veren Irak hükümeti ve halkının her zaman yanındadır" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Esefle kınadığımız bu terör eylemi, Irak devletinin kalbini hedef almıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak Başbakanı Kazimi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan konutu bu sabah SİHA’larla vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazimi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.