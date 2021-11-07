Spor

Liverpool’un 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

İngiltere Premier Lig'de 11’inci hafta maçında West Ham, Liverpool'u 3-2 yenerken rakibinin resmi maçlardaki 25 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
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avrupa West Ham United Liverpool Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'la Liverpool karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanırken Liverpool bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. 

David Moyes'un çalıştırdığı West Ham'ın gollerini 4’üncü dakikada Alisson (KK), 67’nci dakikada Pablo Fornals ve 74'te Kurt Zouma atarken Liverpool'un gollerini 41'de Trent Alexander-Arnold ve 83'te Divock Origi kaydetti.

West Ham United üst üste 4’üncü galibiyetini alırken 23 puanla 3’üncü sıraya yükseldi.

Liverpool 11 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan topladı ve 4’üncü sırada yer aldı.

LİVERPOOL'UN REKORUNA ENGEL

Liverpool'un, resmi maçlardaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızılar, lige katıldıkları 1893'ten bu yana en uzun yenilmezlik rekorunu egale etmesine karşın, bu rekoru kırma şansını West Ham deplasmanında kullanamadı.

Liverpool, hafta içinde Atletico Madrid'i 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında rekor egale etmişti. Liverpool, 1982'de de üst üste 25 maçta yenilmemişti.

 

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