Astronotların Dünya’ya dönüşü hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

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Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve Amerikalı Shane Kimbrough ile Megan McArthur'u geri getirecek kapsül pazartesi günü Erbil saatiyle 22:05'te uzay istasyonundan ayrılacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada Crew-2 kapsülünün en erken salı günü saat 6:33'te Dünya'ya inmesinin beklendiği belirtildi.

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon kapsülünün Florida açıklarına paraşütle iniş yapması bekleniyor.

24 Nisan'dan beri Dünya yörüngesinde olan Crew-2 astronotları bir sonraki görev ekibinin fırlatılmasından önce dönmüş olacak.

Crew-3 ekibinin fırlatılması da kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.