Yaşam

Astronotların Dünya’ya dönüşü hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların Dünya'ya dönüşü iniş bölgesindeki aşırı rüzgar nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.
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Crew-2 ekibi 24 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmıştı
Crew-2 ekibi 24 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmıştı
dünya Crew 2 astronotlar Dünyaya dönüş hava muhalefeti

HABER MERKEZİ

Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve Amerikalı Shane Kimbrough ile Megan McArthur'u geri getirecek kapsül pazartesi günü Erbil saatiyle 22:05'te uzay istasyonundan ayrılacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada Crew-2 kapsülünün en erken salı günü saat 6:33'te Dünya'ya inmesinin beklendiği belirtildi.

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon kapsülünün Florida açıklarına paraşütle iniş yapması bekleniyor.

24 Nisan'dan beri Dünya yörüngesinde olan Crew-2 astronotları bir sonraki görev ekibinin fırlatılmasından önce dönmüş olacak.

Crew-3 ekibinin fırlatılması da kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

 

 

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