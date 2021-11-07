Irak Başbakanı: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

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Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız" dedi.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazimi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA’larla ile saldırı düzenlenmişti.

Kazimi’nin yara almadığı saldırıda korumalarından 6'sı yaralanırken, başbakanlık konutu ile araçlarda maddi zarar oluştu.

Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırıda kullanılan 2 SİHA'nın güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ancak 3'üncünün engellenemediğini kaydetti.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazimi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.