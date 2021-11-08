Milano derbisinde sevinen olmadı

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Seri A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki büyük takımı, derbide kozlarını paylaştı.

11’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle Inter'i derbide 1-0 öne geçirdi.

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi. 17’nci dakikada Sandro Tonali'nin kullandığı serbest vuruşta Interli Stefan De Vrij ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Milan maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

Inter, 27’nci dakikada bir penaltı atışı daha kazandı. Ancak Lautaro Martinez'in kullandığı atışta Milan kalecisi Ciprian Tatarusanu, topu kurtararak gole izin vermedi.

İlk yarının son anlarında Inter, yakaladığı gol şanslarını değerlendirmeyince devre arasına 1-1'lik beraberlikle girildi.

İkinci yarıda önce Inter, maçın son anlarında ise Milan tehlikeli gol pozisyonlarına girdi. Ancak müsabakada başka gol olmadı.

Milan ve Inter arasındaki Milano derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla, Milan puanını 32 yaparken, aynı puanlı lider Napoli’nin averajla gerisinde 2’nci basamakta yer aldı.

Zirve ile puan farkını eritmek için derbi mücadelesine çıkan ancak amacına ulaşamayan Inter ise 25 puanla 3’üncü sırada yer almaya devam etti.