‘Mossad İran suikastlarını engelledi’

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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, yurt dışındaki İsrail bağlantılı turist ve iş insanlarını hedef almayı planlayan İran bağlantılı saldırıları engellediği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Mossad, Tanzanya, Gana ve Senegal'de İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı kişilerin İsrailli turist ve iş insanlarına yönelik saldırılarını önledi.

Olayla ilgili tutuklanan Afrika ülkeleri uyruklu beş kişinin İran bağlantılı olduğu, Kudüs Gücü tarafından Lübnan'a gönderilerek burada eğitim gördükleri ve kendilerine ekipman sağlandığı iddia edildi.

Söz konusu kişilerin vardıkları ülkelerde uygun hedefler için araştırma yaptığı sırada yerel makamlarca gözaltına alındığı belirtildi.

Mossad'ın operasyonlara ilişkin bilgiyi ismi belirtilmeyen Batılı istihbarat örgütlerinden aldığı ifade edildi.