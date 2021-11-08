Kazimi’nin evini vuran SİHA’ların havalandığı yer açıklandı

BAĞDAT (K24)

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve İlişkiler Müdürü Saad Maan yaptığı açıklamada, dün Başbakan Mustafa Kazimi’nin evini hedef alan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki bölgeden havalandığını bildirdi.

Saad Maan, SİHA’ların 10 ila 20 kilometrelik mesafe boyunca alçaktan uçtuğunu ve düzenlenen saldırıda 7 koruma personelinin yaralandığını açıkladı.

Dün sabaha karşı Irak Başbakanı Kazimi’nin konutuna 3 SİHA’yla hedef alınmıştı.

Güvenlik güçleri iki SİHA’yı hedefine ulaşmadan düşürürken, bir SİHA ise Kazimi’nin konutuna isabet etmişti.

Kazimi’ye yönelik bu suikast girişimi Irak ve dünyada büyük yankı uyandırdı.