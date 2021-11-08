Politika

PSK Genel Başkan Yardımcısı Bozyel gözaltına alındı

PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel’in gözaltına alındığı bildirildi.
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Bayram Bozyel
Bayram Bozyel
kürdistan psk Bayram Bozyel

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel bu sabah saat 05.30'da Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.

Bozyel'in gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.

Öte yandan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında TÜMBELSEN yöneticisi Baki Öndeş, SES yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim-Sen üyesi Aruz Koç ve Makine Mühendisleri Odası üyesi Arin Zümrüt'ün de bulunduğu kaydedildi.

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