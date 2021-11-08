Dolar ve euroda yeni haftanın ilk rakamları

HABER MERKEZİ

Haftaya döviz kurları da yatay seyirle başladı.

Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,68 ve 11,19'dan işlem görüyor.

Türkiye piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek

Fed, geçen hafta tahvil alımlarının azaltılmasına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını resmi olarak duyururken, faiz oranlarının artırılması için işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görülmesi gerektiğine işaret etmişti.