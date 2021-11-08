Ekonomi

Dolar ve euroda yeni haftanın ilk rakamları

Dolar yeni haftaya 9,68, euro ise 11,19 liradan başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye dolar euro piyasalar

HABER MERKEZİ

Haftaya döviz kurları da yatay seyirle başladı.

Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,68 ve 11,19'dan işlem görüyor.

Türkiye piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek

Fed, geçen hafta tahvil alımlarının azaltılmasına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını resmi olarak duyururken, faiz oranlarının artırılması için işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görülmesi gerektiğine işaret etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv