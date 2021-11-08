Kazimi’ye suikast girişimi sonrası Bağdat’a dikkat çeken ziyaret

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak’ın başkenti Bağdat’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden Kaani’nin Bağdat’a ziyarette bulunması dikkat çekti.

Irak medyasının aktardığına göre Kaani, Haşdi Şabi milis grubu liderleriyle doğrudan görüştü.

Kazimi’nin evine yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmiş, Kazimi suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 koruma yaralandı.

Haşdi Şabi bileşeni gruplar saldırıyı üstlenmedi ancak olaydan kısa bir süre önce Esayib Ehlilhak ve Irak Hizbullahı milisleri Kazimi’yi tehdit etmiş, cuma günü de gösteri düzenlemişti.