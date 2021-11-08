Politika

ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten ortak tatbikat

Suudi Arabistan ve Kuveyt’in kara kuvvetleri ile ABD’nin katıldığı Körfez Atışı 2021 tatbikatı Kuveyt’te bulunan el Adira Askeri Kompleksi’nde başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu ABD Suudi Arabistan kuveyt ortak tatbikat

HABER MEKREZİ

Tatbikatın komutanı Albay Nayif bin el Humeydi, Körfez Atışı 2021’in kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkileri güçlendirip savunma alanında işbirliği sağlayacağını belirtti.

Humeydi, tarafların deneyim kazanıp askeri alanda bilgi alışverişinde bulunacağını, tatbikata katılan ülkelerin kuvvetlerinin savunma ve askeri işbirliğinin güçleneceğini, savaş becerilerinin gösterileceğini ve taraflar arasında koordinasyon ve ortak eylem operasyonlarının gerçekleşeceğini açıkladı.

Tatbikatta taraflara atış becerilerinin geliştirilmesi, komuta kontrol prosedürleri uygulanması, ortak bir şekilde düzenlenecek kara harekatlarına hızlı bir şekilde yanıt verme konusunda eğitim verileceği ifade edildi.

Ayrıca tatbikata katılan kuvvetler, yakın hava desteği ve destek operasyonları ile piyade ve zırhlı birimler için atış becerilerini geliştireceği eğitimler alacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv