ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten ortak tatbikat

HABER MEKREZİ

Tatbikatın komutanı Albay Nayif bin el Humeydi, Körfez Atışı 2021’in kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkileri güçlendirip savunma alanında işbirliği sağlayacağını belirtti.

Humeydi, tarafların deneyim kazanıp askeri alanda bilgi alışverişinde bulunacağını, tatbikata katılan ülkelerin kuvvetlerinin savunma ve askeri işbirliğinin güçleneceğini, savaş becerilerinin gösterileceğini ve taraflar arasında koordinasyon ve ortak eylem operasyonlarının gerçekleşeceğini açıkladı.

Tatbikatta taraflara atış becerilerinin geliştirilmesi, komuta kontrol prosedürleri uygulanması, ortak bir şekilde düzenlenecek kara harekatlarına hızlı bir şekilde yanıt verme konusunda eğitim verileceği ifade edildi.

Ayrıca tatbikata katılan kuvvetler, yakın hava desteği ve destek operasyonları ile piyade ve zırhlı birimler için atış becerilerini geliştireceği eğitimler alacak.