ABD’li Kongre üyesi: Kürt davasını destekliyoruz

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi üyesi Mario Diaz-Balart, Kürtlerin, Kongre’nin Kürt davasına verdiği destekten müsterih olması gerektiğini belirtti.

Balart, Kongre’nin özgürlük mücadelesine inandığını, Kürtlerin de yıllardır özgürlük için mücadele ettiğini ifade etti:

“Bana göre Kürtler büyük bir direniş sergiledi ve özgürlük için yıllardır savaşıyorlar. Ancak maalesef birçok kez onlara sırt çevrildi. Fakat Kürtler, sonunda özgürlüğe ulaşacaklarını bilmelidir.”

ABD Kongresi’nde Kürtlere destek için her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Balart, “Kongre, müttefiklerine asla sırt çevirmez. Kürtler defalarca katliam ve baskıya uğramalarına rağmen mücadelesini hep sürdürdü” şeklinde konuştu.