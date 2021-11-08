Ekonomi

Kripto para piyasalarının toplam değeri 3 trilyon doları aştı

Haftaya yükselişle başlayan kripto para piyasalarının toplam değeri ilk kez 3 trilyon doları geçti.
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dünya kripto para piyasa artış

HABER MERKEZİ

Kripto para piyasaları yeni haftaya hızlı yükselişle girdi. Son 24 saatte yüzde 4.2 artan piyasalar ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı.

Kripto para piyasaları 2 trilyon dolar barajını Nisan ayının başında geçmişti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre Bitcoin (BTC) yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 kdolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.

Ethereum (ETH) da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.

Ripple (XRP) cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi.

Dogecoin'deki (DOGE) yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.

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