Taliban’dan vali ve emniyet müdürü atamaları

HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 17 vilayetine yeni vali, 15 vilayetine vali yardımcısı ve 10 vilayetine emniyet müdürü ataması yapıldığını belirtti.

Mücahid, başkent Kabil'de Kari Beryal'in valilik, Velican Hamza'nın emniyet müdürlüğü görevine getirildiğini söyledi.

Bu arada, Taliban yönetimi, kolordu komutanlıklarının isimlerini değiştirerek geçmiş yılların bahar aylarında eski hükümet güçlerine düzenledikleri operasyonlara verdikleri isimleri koydu.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki 209’uncu Şahin Kolordu Komutanlığının adının El Fetih, Kunduz'daki 217 Pamir Kolordu Komutanlığının adının Omeri, Kandahar'daki 205’inci Atal Kolordu Komutanlığının adının El Bedir, Lagman vilayetindeki 201’inci Silab Kolordu Komutanlığının adının Halid Bin Velid, Paktiya vilayetindeki 203’üncü Tunder Kolordu Komutanlığının adının Mansuri, ülkenin batısında bulunan Herat vilayetindeki 207’nci Zafer Kolordu Komutanlığının adının El Faruk, Helmand vilayetindeki 2015’inci Meyvand Kolordu Komutanlığının adının Azm olarak değiştirildiği bildirildi.

Taliban yönetiminin askeri ve sivil alanlardaki değişiklik yapma kararı, son zamanlarda terör örgütü DAİŞ’in saldırılarını artırmasının ardından geldi.

DAİŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DAİŞ’in kalesi olarak bilinen Nangarhar'da, örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan 8'den fazla silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

Örgütün 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulunmuştu.