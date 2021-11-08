Politika

Başkan Barzani, İngiltere’nin Ortadoğu Kıdemli Danışmanı Sampson’la görüştü

Başkan Barzani, İngiltere Savunma Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson’la görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Sammy Sampson İngiltere

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere Savunma Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgenin siyasi ve güvenlik durumu ile terör tehdidi ele alındı.

Irak’taki son gelişmeler ve genel seçimler sonrası durum da görüşmede masaya yatırıldı.

Konuk heyet, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la dostluğunun her zaman devam edeceğini belirterek, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin reformlarına destek verdi.

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