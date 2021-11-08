Politika

İngiltere’nin Ortadoğu Kıdemli Danışmanı’ndan Peşmerge’ye destek vurgusu

İngiltere’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson, ülkesinin Peşmerge Bakanlığı’nda reform sürecini ve terörle mücadelede Peşmerge’yi desteklemeye bağlı olduğunu belirtti.
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Sammy Sampson ve Başbakan Mesrur Barzani
Sammy Sampson ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani İngiltere Sammy Sampson

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Askeri Kıdemli Danışmanı Sammy Sampson’ı kabul etti.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgenin siyasi ve güvenlik durumu, Irak seçimleri ve Kürdistan Bölgesi - İngiltere ilişkileri ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani ve Sammy Sampson, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişimini kınayarak, Irak’ın istikrarı ve demokratik sürecine desteğini vurguladı.

Bölgenin istikrarı açısından Kürdistan Bölgesi’ni önemli bir faktör olarak niteleyen Sampson, ülkesinin Peşmerge Bakanlığı’nda reform sürecini ve terörle mücadelede Peşmerge Güçleri’ni destekleme misyonuna bağlı olduğunu belirtti.

Yardımlarından dolayı İngiltere ve Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkür eden Başbakan, Irak’ın istikrarının korunması, siyasi sürecinin geliştirilmesi ve tüm bileşenlere hizmet edecek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından yana olduklarını dile getirdi.

 

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