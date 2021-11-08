Rekabeti koruma ve stokçuluğu önlemek için konsey kuruldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Rekabeti Koruma ve Stokçuluğu Engelleme Yüksek Konseyi kurdu.

4 bakanlık ve bazı kurumların üyeliğiyle oluşturulan konsey ilk toplantısını yaparken, konseyin amacının stokçuluğu önleme, pazar ve fiyatları düzenleme ve tarihi geçmiş ürünlerin satışını önleme olarak açıklandı.

Rekabeti koruma ve stokçuluğu önleme 9’uncu kabinenin öncelikleri arasında yer alırken, Kürdistan Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan söz konusu konseyde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’yla birlikte Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Planlama Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı üye olarak yer alıyor.

Konsey çalışma haritasını oluşturma sürecini sürdürürken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sekreteri Serwer Kemal Hawari, konsey olarak ilk toplantıyı yaptıklarını söyleyerek, konseyin başkan ve üye seçimin yanı sıra yol haritasını da belirleme sürecinde olduklarını belirtti.

Konseyin çalışmalarına başlamasıyla Kürdistan pazarının daha düzene gireceği kaydedilirken, kalitesiz ve tarihi geçmiş ürünlerin de satışa sunulamayacağı bildiriliyor.