Başbakan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’nı kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Diplomasi İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi’yi kabul etti.

İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınırken, özellikle de ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin ileri seviyelere taşınması değerlendirildi.

Bölgesel gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.