Polonya ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi

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Belarus’tan Avrupa Birliği ülkelerine geçmek için Polonya-Litvanya’daki sık ormanlık ile bataklıkları kullanan mülteciler açlık ve soğukla karşı karşıya bırakılıyor.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak, Afganistan ve Suriye olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.

Alman yetkililer, yılın başından itibaren 6 bin 100’den fazla göçmenin Polonya üzerinden Almanya’ya geçtiğini bildirdi.

Almanya, göçmen akınını önlemek için son zamanlarda Polonya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı.

Bu arada Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Polonya Sınır Muhafızları’nın sözcüsü Ewelina Szczepanska, Belarus’tan ilerleyen kalabalık göçmen grubuna karşı sınırda muhafızların, polisin ve askerin varlığının güçlendirildiğini söyledi. Szczepanska, görüntülere bakılırsa göçmenlerin kuzeydoğudaki Kuznica geçiş noktasına doğru ilerlediklerini sandıklarını belirtti.

Polonya Güvenlik Servisi sözcülerden Stanislaw Zaryn da Twitter’da, sınıra ilerledikleri görülen göçmenlerin videosunu paylaştı ve ‘sınırdan çok endişe verici haberlerin geldiği’ ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Sınır Komitesi de kalabalık bir grup göçmenin Polonya sınırına doğru ilerlemekte olduğunu doğruladı. Polonya Sınır Muhafızları’ndan bir sözcü Sputnik haber ajansına açıklamasında, sınıra doğru ilerleyen göçmenlerin sayısının birkaç bini bulduğunu düşündüklerini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk yerel bir radyoya açıklamasında, “Belarus, silahların ateşleneceği ve kayıpların verileceği büyük bir hadise yaşanmasına sebep olmak istiyor. Basındaki haberlere bakacak olursak, Kuznica yakınlarında büyük bir provokasyon hazırlığındalar, burada toplu bir sınır geçiş girişimi olacak” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik da "Polonya otoritelerin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu" söyledi.

BELARUS VE AB’DEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Varşova ile Brüksel, ‘göçmenlerin sınıra kadar ulaşmasına izin verdiği için’ Belarus hükümetini, ‘AB’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla’ suçluyor. Ayrıca, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak, Belarus’un, göçmenleri sınıra gitmeleri konusunda cesaretlendirerek bilinçli olarak bir göçmen krizi yaratmaya çalıştığını iddia ediyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, göçmen krizi yaratmaya çalıştıkları suçlamalarını defalarca reddetti ve Polonya güçlerinin sınırda göçmenlere karşı şiddet uygulamasını eleştirdi.

İnsan hakları savunucuları, göçmenlerin Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışırken dondurucu soğuklar, açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldıkları konusunda uyarılar yapıyor.

Polonya hükümeti yaz aylarından beri en az yedi göçmeni, sınırda hayatını kaybetmiş olarak bulunduklarını söylüyor.

LİTVANYA SINIRA TAKVİYE GÜÇ GÖNDERİYOR

Bu sırada Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı hazırlıklı olmak adına Belarus ile sınırına asker gönderme kararı aldı. Ancak sınıra ne kadar asker gönderileceği ve bu takviye güçlerin tam olarak nerelere konuşlandırılacağı konularında bilgi verilmedi.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Belarus sınırında acil durum ilan edip etmeme konusunu da ele alacağını belirtti.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLONYA GÜÇLERİ ENGEL OLDU

Polonya hükümet sözcüsü Peter Muller daha sonra yaptığı bir açıklamada, sınıra ilerleyen düzensiz göçmenlerden bir kısmının sınırı geçme girişiminde bulunduklarını ve sınır güçlerinin onlara engel olduğunu söyledi.