ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı

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ABD, 2020 yılı başlarında yürürlüğe koyduğu yabancı ülke vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kaldırdı. ABD'ye seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının hem tam aşılı olmaları ve hem de son üç gün içinde yaptırılmış negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) bildirdiğine göre ABD'ye girişte kabul edilen aşılar Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Covishield, Sinopharm ve Sinovac. Bu aşıların tam koruma sağlanmış şekilde, yani iki hafta önce yapılmış olduğunun da belgeyle kanıtlanması gerekiyor.

Yasağın kalkması sonrasında Almanya'dan ABD'ye kalkan ilk uçak, Almanya saati ile sabah 9.00 sularında Frankfurt'tan New York'a havalanan Singapur Havayolları'nın uçağı oldu. Alman havalimanlarından alınan bilgilere göre havayolu şirketleri yasağın kalkmasıyla çok sayıda rezervasyon almaya başladı ve bazı uçakların çoktan dolduğu öğrenildi.

MEKSİKA VE KANADA SINIRLARI 19 AYIN ARDINDAN YENİDEN AÇILDI AÇTI

Öte yandan Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni sınır politikası kapsamında, 19 aydır sadece zaruri geçişlere açık olan Kanada ve Meksika sınırları yolcu geçişine açıldı.

Bugünden itibaren Covid-19'a karşı tam aşılı olan kişiler aşı kanıtlarını göstererek, kara, hava ve deniz yoluyla ABD'ye giriş ve çıkış yapabilecek.

ABD yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de Kanada ve Meksika sınırlarını kapatmıştı.

ABD’DE SALGINDA SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 21 bin 913 artışla 46 milyon 488 bin 417’ye çıktı.

Son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 431 olarak kayıtlara geçti.

California 4 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 260 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 511 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,8’ine en az bir doz, yüzde 68,3’üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12,4’üne de takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,8 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 24 milyondan fazla kişiye takviye dozu aşı yapıldı.