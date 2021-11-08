Erdoğan’dan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

“Kabine toplantımızdabirçok konuyu enine boyuna görüştük. Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel altyapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı. Ülkeler maske savaşı verirken biz ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabildik. Dünyadaki pek çok yerlerde devletlerle vatandaşlarla güven problemi yaşanırken biz hedeflerimize yürümeye devam ettik."

Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip olduğumuz potansiyeli siyasi ve ekonomik alanda her şeyi harekete getirebilecek bir duruma işaret veriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize izin vermedik. Vaka, vefat yoğun bakım sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir” ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim konusundaki tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir” dedi.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI KALKIYOR

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin birliğidir, kardeşliğidir azmi ve kararlılığıdır. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz. Muarızlarımız da farkındalar. Son dönemde yalana, tehdide söz ve davranışların içerde ve dışarda giderek artış göstermesinin sebebi işte bu fotoğraftır.”

Erdoğan, “Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirebilecekleri, vaktini ve enerjisini çalabileceklerini biri sananlar ile kendi ihtirasları uğruna onların değirmenine su taşıyanların kursakların bırakmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.