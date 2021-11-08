Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor

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Bıçkovskiy, “Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor” diye açıkladı.

Bugün binlerce Ortadoğulu sığınmacının Belarus-Polonya sınırını geçmeye çalıştığı bildirildi. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, sınırdaki durumun çok gerilimli olduğunu belirtti.

Komitenin Telegram kanalında, “Sınırda, Polonya duvarı önünde 2 binden fazla sığınmacı bulunuyor, aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var” ifadesine yer verildi.

Nihai duraklarının, koruma için başvurmak istedikleri Avrupa Birliği olduğunu söyleyen sığınmacılar, Belarus’u ikamet yeri olarak değerlendirmediklerini dile getiriyor.

Belarus’tan Avrupa Birliği ülkelerine geçmek için Polonya-Litvanya’daki sık ormanlık ile bataklıkları kullanan mülteciler açlık ve soğukla karşı karşıya bırakılıyor.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak, Afganistan ve Suriye olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.

Alman yetkililer, yılın başından itibaren 6 bin 100’den fazla göçmenin Polonya üzerinden Almanya’ya geçtiğini bildirdi.

Almanya, göçmen akınını önlemek için son zamanlarda Polonya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı.

Bu arada Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.