BMGK, Kazimi’ye suikast girişimini kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'ye yönelik suikast girişimini kınadı.

BM Güvenlik Konseyi, yaptığı ortak açıklamada, Kazimi'nin konutuna yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından terörün her türlüsünün uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Irak Başbakanı Kazimi'ye yönelik suikast girişimini güçlü şekilde kınayan BMGK, bu saldırının faillerinin ve finansörlerinin sorumlu tutulması ve adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

BMGK, tüm ülkelere ve yetkililere de uluslararası hukuk kapsamında Irak hükümetiyle iş birliği çağrısı yaptı.

KAZİMİ’NİN EVİNE SİHA SALDIRISI

Kazimi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi, silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösterilerde çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri, Kazimi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.