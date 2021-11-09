Xavi’den Messi ve Guardiola sözleri

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Geçtiğimiz günlerde Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, uzun süren bekleyişin ardından efsane ismi Xavi Hernandez’i teknik direktörlük görevine getirdi.

Katalan ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü, Messi’den ‘iyi şanslar’ mesajı aldığını açıklarken Guardiola kıyaslamalarına da cevap verdi.

Barcelona’da futbolculuğu döneminde kazanılmadık kupa bırakmayan İspanyol isim, Messi ile çalışamayacak olmaktan ötürü içinin buruk olduğunu da belirtti.

NELER SÖYLENDİ?

İmza töreninde konuşan Xavi, geçtiğimiz yaz 21 yıldır formasını giydiği Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi ile çalışmak isteyip istemediği sorusuna şöyle cevap verdi:

“Messi, Eto’o, Ronaldinho… ama artık onlar burada değiller. Messi ile harika bir dostluğum var, bana mesaj atarak iyi şanslar diledi. Ancak burada olmayan oyuncular hakkında konuşamayız.”

Ayrıca Xavi, taraftarların gösterdiği sevgiye minnettar olduğunu da belirtti:

“Gerçekten çok heyecanlıyım, evime geri döndüm. Ekonomik açıdan zor bir durumdayız ve sportif olarak da en iyi günlerimizi geçirmiyoruz. Ama biz Barca’yız, dünyanın en büyük kulübüyüz.”

“Taraftarları görünce çok duygusal anlar yaşadım ve artık onlara iyi bir futbolla cevap vermeliyiz.”

XAVİ’DEN GUARDİOLA AÇIKLAMASI

Xavi, uzun süredir kıyaslandığı eski teknik direktörü Pep Guardiola’ya dair şunları söyledi:

“Çok net fikirlere sahibim, şu anda en iyi halimizde değiliz ama iyi futbol oynamak ve kazanmak istiyoruz. Eğer beni Guardiola ile kıyaslıyorlarsa bu benim için çok olumlu bir şey. O dünyanın en iyi teknik direktörü. Baskının farkındayım, dünyanın en büyük kulübüne geldim. Beklentiler çok yüksek ve kupalar kazanmak için çok çalışmalıyız.”

Son olarak Celta Vigo ile 3-3 kalan Barcelona, Xavi ile ilk maçını milli maç arasından sonra oynayacak.

Katalan devi, 20 Kasım tarihinde evinde Espanyol ile karşılaşacak; ardından üç gün sonra Benfica ile Şampiyonlar Ligi’nde hayati bir önem taşıyan maça çıkacak.