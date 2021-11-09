Silahlı gruplar Afrin’de 5 kişiyi kaçırdı
HABER MERKEZİ
Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Askeri Polis grubunun 6 Kasım’da Özerk Yönetim’le ilişkileri oldukları gerekçesiyle İska köyü yolu üzerinde Ebdo Ehmed Eliko ve Ciwan Hikmet Silko’yu kaçırdığını açıkladı.
Açıklamada, SMO’ya bağlı Özgür Polis grubunun da 3 Kasım’da Afrin’in Kosa köyünden Xebat Mislim Bekir isimli genci kaçırdığı ifade edildi.
Afrin İnsan Hakları Örgütü, silahlı grupların Özerk Yönetim’le ilişkisi olduğu gerekçesiyle Xebat Mislim Bekir’i daha önce de 2 sefer kaçırıp fidye karşılığı serbest bıraktığını belirtti.
Özgür Polis grubunun 7 Kasım’da da Mistefa Ednan Şeyh Sadık isimli kişiyi daha Özerk Yönetim’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle kaçırdığı kaydedildi.
Yine Afrin’de bulunan Feyleq El Mecid silahlı grubunun da 4 Kasım'da kendileri için köylülerden 300 teneke zeytin toplamayı reddettiği için Kela köyü muhtarı Huseyin Bayram’ı kaçırdı.
4 Kasım'dan bu yana muhtarın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.
Rojava'nın Afrin kenti, 18 Mart 2018’den beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO'nun kontrolünde bulunuyor.