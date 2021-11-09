Silahlı gruplar Afrin’de 5 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Askeri Polis grubunun 6 Kasım’da Özerk Yönetim’le ilişkileri oldukları gerekçesiyle İska köyü yolu üzerinde Ebdo Ehmed Eliko ve Ciwan Hikmet Silko’yu kaçırdığını açıkladı.

Açıklamada, SMO’ya bağlı Özgür Polis grubunun da 3 Kasım’da Afrin’in Kosa köyünden Xebat Mislim Bekir isimli genci kaçırdığı ifade edildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, silahlı grupların Özerk Yönetim’le ilişkisi olduğu gerekçesiyle Xebat Mislim Bekir’i daha önce de 2 sefer kaçırıp fidye karşılığı serbest bıraktığını belirtti.

Özgür Polis grubunun 7 Kasım’da da Mistefa Ednan Şeyh Sadık isimli kişiyi daha Özerk Yönetim’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle kaçırdığı kaydedildi.

Yine Afrin’de bulunan Feyleq El Mecid silahlı grubunun da 4 Kasım'da kendileri için köylülerden 300 teneke zeytin toplamayı reddettiği için Kela köyü muhtarı Huseyin Bayram’ı kaçırdı.

4 Kasım'dan bu yana muhtarın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Rojava'nın Afrin kenti, 18 Mart 2018’den beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO'nun kontrolünde bulunuyor.