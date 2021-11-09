Bağdat’ta patlayıcı kemer takan bir kişi öldürüldü

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Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimi ve Ulusal Güvenlik Ajansı ile yürütülen üst düzey istihbarat işbirliğiyle operasyon düzenlendi.

59. Tugay, Ulusal Güvenlik Ajansı ve Haşdi Şabi’den ortak güçler, Termiye bölgesinde patlayıcı kemer takan bir kişiyi öldürdü.

Açıklamada, söz konusu teröristin öldürülmesinin ardından üzerindeki patlayıcı kemerin de çıkarılarak etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Bağdat’ta seçimden sonra gerginlik artmış durumda.