Politika

Bağdat’ta patlayıcı kemer takan bir kişi öldürüldü

Bağdat’ın kuzeyindeki Termiye bölgesinde patlayıcı kemer takan silahlı bir saldırganın öldürüldüğü açıklandı.
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Bağdat
Bağdat
Irak Bağdat ırak

HABER MERKEZİ

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimi ve Ulusal Güvenlik Ajansı ile yürütülen üst düzey istihbarat işbirliğiyle operasyon düzenlendi.

59. Tugay, Ulusal Güvenlik Ajansı ve Haşdi Şabi’den ortak güçler, Termiye bölgesinde patlayıcı kemer takan bir kişiyi öldürdü.

Açıklamada, söz konusu teröristin öldürülmesinin ardından üzerindeki patlayıcı kemerin de çıkarılarak etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Bağdat’ta seçimden sonra gerginlik artmış durumda.

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