Koalisyon Komutan Yardımcısı: Kürdistan halkına hep dost kalacağım

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Uluslararası Koalisyon Birleşik Görev Gücü Komutan Yardımcısı General Richard Bell’i kabul etti.

Yaptığı görevlerden dolayı General Bell’e teşekkür eden Başbakan, yeni görevinde de kendisine başarılar diledi.

General Richard Bell de Kürdistan Bölgesi kurumlarıyla olan işbirliği ve yardımlaşmaya vurgu yaparak, nerede ve hangi görevde olursa olsun, Kürdistan halkına hep dost kalacağını ifade etti.

Başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde olmak üzere DAİŞ terörüyle mücadele ve Peşmerge Güçleri’ne destek konuları da görüşmede ele alındı.