Malatya'da bina çöktü: Enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor

HABER MERKEZİ

Malatya'da bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'da Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi yaralı kurtarıldı. Enkazda 20 kişinin olduğu belirtiliyor.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binada 20 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

AFAD; Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama-kurtarma ekiplerinin Malatya'ya sevk edildiğini bildirdi.