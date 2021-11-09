Politika

Malatya'da bina çöktü: Enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor

Malatya'da bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan malatya yeşilyurt Aydın Baruş

HABER MERKEZİ

Malatya'da bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'da Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi yaralı kurtarıldı. Enkazda 20 kişinin olduğu belirtiliyor.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binada 20 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

AFAD; Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama-kurtarma ekiplerinin Malatya'ya sevk edildiğini bildirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv