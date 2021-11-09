Politika

10 yıl sonra bir ilk: BAE Dışişleri Bakanı Şam’da

Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan BAE'den Şam'a 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.
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suriye BAE Suriye Beşşar Esad Abdullah bin Zayid Faysal Mikdad

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, bugün beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan BAE'den Şam'a 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.

Lübnan merkezli Al Manar kanalının aktardığına göre BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Abu Dabi'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bunun yanı sıra Şam'dan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ziyareti doğrulayarak "BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahyan bu öğleden sonra (Şam'ı) ziyaret etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BAE'li mevkidaşı ile Şam Havaalanında bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynağa göre BAE heyeti Mikdad'ın eşliğinde Esad ile görüşmeye gitti.

 

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