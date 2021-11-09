BM’den sınırdaki göçmenlere yönelik şiddete tepki

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UNHCR ve IOM'dan yapılan ortak açıklamada, dün Bruzgi sınır kapısından Polonya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin göçmeni güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak durdurması üzerine gerginlik yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız" ifadesi yer aldı.

Göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında UNHCR ve IOM'un alarma geçtiği bildirildi.

Göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak, Afganistan ve Suriye olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.