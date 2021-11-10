Afgan pilotlar ABD’ye götürülüyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında, “Tacikistan’da Afgan pilotlar dahil 191 Afgan göçmen var ve oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan’dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok” açıklamasında bulundu.

Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan’a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay vermedi.

Öte yandan Reuters iki pilot ve onların yakınlarına dayandırdığı haberinde pilotların Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki havaalanında tüm gün tahliye edilmeyi beklediklerini aktardı.

Henüz ülkenin kontrolünü ele geçirmeden Taliban'ın hedefi haline gelen pilotlar Kabil'in düşmesiyle çok sayıda hava aracıyla birlikte komşu ülkeler Özbekistan ve Tacikistan'a kaçmıştı.

Özbekistan'daki askeri personel eylül ayında tahliye edilirken Tacikistan'daki personelin yaklaşık 3 aydır süren endişeli bekleyişi sürüyor.

Geçici hükümet kuran Taliban eski askeri personeli davet ederek yeni orduya katılmalarını istedi ve kendilerine bir zarar verilmeyeceğini açıkladı. Fakat Reuters'a konuşan pilotlar Afganistan'a geri dönmeleri halinde öldürüleceklerine inandıklarını aktardı.