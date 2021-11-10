K24 ÖZEL - ‘Kürdistan’ demek suç mu?

ANKARA (K24)

Elazığ Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum sosyal medya hesabında paylaştığı “Kürdistan” ifadesi nedeniyle tutuklanırken, Siirtli esnaf Cemil Taşkesen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kentteki ziyareti esnasında “Burası Kürdistan’dır” dediği için gözaltına alınmıştı.

Kürdistan ifadesinin Türkiye hukukunda suç olup olmadığını sorduğumuz Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı ve halen hakim olarak görev yapan Orhan Gazi Ertekin, “Kürdistan sözünü kullanmak Türkiye’nin yasalarına göre suç değildir” dedi.

K24’e konuşan Orhan Gazi Ertekin, “Bu suçlamalar da kaynağını yasalardan almamaktadır. Nitekim Ortadoğu’da İran, Türkiye ve Kürdistan vb. gibi yer adları vardır. Tıpkı Türkiye’de Rumeli yer adı olduğu gibi. Kürdistan sözü suç ise şu halde Rumeli sözü de suç olacaktır ki tam bir absürtlük ile karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı.

Ertekin, “Bu tür absürtlüklere hukuk içinde yer yoktur” şeklinde konuştu.

KÜRDOLOG BAYRAK: BUNUN SÖZ KONUSU YAPILMASI BİLE UTANÇ VERİCİ

Tarihçi ve Kürdolog Mehmet Bayrak ise dünya tarihinde Kürdistan ifadesinin ne zaman ve nerelerde kullanıldığına dair bilgiler verdi.

K24’e konuşan Bayrak, “Yakın zamanda Kürdistan ifadesinin yeniden tartışma konusu yapılması ya da bir kişinin tutuklanması utanç verici durumdur. Toplumsal gerçekliği inkar etmenin hiçbir anlamı olamaz, çünkü her gecenin bir gündüzü vardır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan kavramının tarih içerisinde kadim bir kavram olduğunu vurgulayan Bayrak, “Milattan Önce 2000’lere ait iki Sümer taşında ilk defa Kürtlerin memleketi olarak Kürdistan ismi geçer. Bununla birlikte milattan 400 yıl önce Ksenophon'un ‘Onbinlerin Dönüşü (Anabasis)’ adlı eserinde de ‘Karduklar’ olarak Kürtlerin ismi, ‘Kardavaya’ olarak da Kürdistan ismi anılır. Keza Amasyalı Strabon’un ‘Coğrafyası’nda da Kürdistan ismi geçer” dedi.

“PEK ÇOK ESERDE KÜRDİSTAN İSMİ VAR”

Dünyanın eski yazılı kaynaklarının yanı sıra “yerli kaynak” olarak belirtilen eserlerde de Kürdistan ifadesinin geçtiğine dikkat çeken Mehmet Bayrak, “Söz gelimi Türk tarihinin ve kültürünün temel taşı niteliğindeki Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divân-ı Lügâti't-Türk’ adlı eserinde de Kürdistan ismi onun hazırladığı dünya haritasında ‘Arzu-l Ekrad’, yani Kürtlerin memleketi (ülkesi) olarak yer almaktadır” dedi.

“Türklerin Anadolu’ya akın ettikleri Selçuklular döneminde de Kürdistan ismi geçer” diyen Kürdolog Mehmet Bayrak, Sultan Sencer’in kaynaklarında Kürdistan ifadesine rastlandığını ifade etti.

Ali Emiri Efendi’nin Mısır’dan satın alarak Türk literatürüne kattığı “Tarihü'l Devlet'ül Ekrad” adlı eserde Kürdistan isminin “Arzu-l Ekrad” olarak kayda geçtiğini dile getiren Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca El-Hazreci'nin Eyyubileri anlatan eseri de ‘Târihu Devleti'l-Ekrâd’ (Kürt Devletinin Tarihi) ismini taşımaktadır. Bütünüyle Kürdistan ve Kürt tarihi üzerinde yoğunlaşan müstakil bir tarihtir. Bunun yeniden yayını da yapıldı. Bunu ilk kez tespit eden ve ortaya çıkaran ben oldum. İlk Türk tarihi olarak kabul edilen ve Reşideddin tarafından hazırlanan Oğuzname’de birçok kez Kürdistan ismi geçer.”

OSMANLI, ARAP VE PERS TARİHLERİNDE KÜRDİSTAN

Hem Batılı hem Osmanlı hem Arap hem de Pers tarihlerinin genelinde Kürdistan ifadesinin pek çok yerde geçtiğini vurgulayan Mehmet Bayrak, “Kürtlerin ve Kürdistan’ın Görsel Tarihi” adlı çalışmasından bahsederek, “Söz konusu çalışmamda Kürtlere ve Kürdistan’a ilişkin 250 seyahatname var. İster kitap olsun ister makale olsun bu seyahatnamelerin tamamında Kürt ve Kürdistan ismi geçer” dedi.

“1925’TEN SONRA KÜRDİSTAN İSMİ GEÇMEMEYE BAŞLADI”

“Örneğin Türk literatürünün önemli bir kaynağı olan Şemseddin Sami’nin ‘Kamusü'l-Âlâm’ında Kürtlere ve Kürdistan’a geniş yer verilir” ifadelerini kullanan Bayrak, şunları dile getirdi:

“Yakın dönem Türk askeri kaynaklarında Kürdistan ismi geçer. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan bu konuda, ‘1924-25’e kadar bütün resmi belgelerde Kürdistan ismi geçtiği halde, 1925’ten sonra bu resmi belgelerde sadece 4-5 yerde bu isim geçer. O da Kürtlerin ya da Ermenilerin aleyhine ilişkin yerlerde geçer’ diyor. Halbuki önceki kaynakların tümünde bu anılırdı. Bu çok önemli bir belirlemedir.”

“GİZLİ BELGELERİN TAMAMINDA KÜRDİSTAN İSMİ OLDUĞU GİBİ ANILIR”

Hazırladığı çalışmalarında devletin çeşitli gizli belgelerine yer verdiğini kaydeden tarihçi ve Kürdolog Mehmet Bayrak, şunları söyledi:

“Bu gizli belgelerin tamamında Kürdistan ismi olduğu gibi anılır. Fakat devlet açık planda bunu reddeder. O yüzden her zaman şunu söylüyorum: Devlet gizli planda itirafçı ve kabulcü fakat açık planda ret ve inkarcıdır. Bu resmi devlet ideolojinin bir politikasıdır. Bu nedenle tarihsel ve toplumsal gerçekliğin ret ve inkar edilmesi abesle iştigaldir.”

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırıldı ardından “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.

Siirt’te Meral Akşener’in ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Taşkesen, söz konusu ziyaret esnasında, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor” demişti.