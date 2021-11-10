Mazlum Abdi: ABD ve Rusya Türkiye'nin Rojava’ya yönelik askeri operasyonuna izin vermez

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Al-Monitor'a verdiği röportajda Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyon açıklamalarını değerlendirdi.

ABD ve Rusya’nın onayı alınmadan Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yeni bir askeri operasyon yapmayacağını ifade eden Abdi, şunları söyledi:

“Erdoğan her saldırı öncesinde uluslararası güçlerden destek almak için uğraştı. Tehditler savurdu, şu anda da savuruyor, ısrar ediyor ve ısrar etmeye devam edecek. Bence şimdi de bir operasyon için zemini hazırlamak istiyor. Ne var ki, bu kez mevcut durum eskiye kıyasla değişik. Dengeler değişik. Önceden Türkiye ve uluslararası güçlerle anlaşmalar yoktu; ne Serêkanîyê işgali sırasında ne de Afrin işgali sırasında. Ama şimdi iki tane anlaşma var. Erdoğan ve Putin arasındaki Soçi anlaşması. Bir de ABD ile Ankara anlaşması… eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in imzaladığı. Bana göre eğer Rusya’nın veya Amerika’nın onayı olmazsa Erdoğan böyle bir adam atmaz. Ve benim bildiğim kadarıyla herhangi onay söz konusu değil.”

Türkiye’nin operasyon yapmaması konusunda ABD ile Rusya’nın kendilerine teminat verdiğini vurgulayan Abdi, “ABD bize böyle bir güvence verdi. Resmi olarak bize söylendi. ‘Türkiye’nin herhangi bir saldırısına karşıyız ve kabul etmeyeceğiz’ dendi. Görüştüğümüz ABD yetkilileri Kongre’nin Türkiye’ye yönelik devreye soktuğu yaptırımları da hatırlattılar. Son Erdoğan-Biden görüşmesinde de bize yönelik bir operasyonun kabul edilmeyeceği Türk tarafına iletilmiş. Ruslar da bize bu yönde Türkiye ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını söylediler. Onların endişeleri ise Türkiye’nin direkt olarak değil, Türk ordusu yerine Türkiye’ye bağlı yerel güçlerin, yani Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet sürdüren silahlı grupların bize saldıracağı yönünde. Hatta bugün için tarih verdiler ama bugün de kazasız belasız geçti” ifadelerine yer verdi.

RUSYA OPERSYON İÇİN NE DEDİ?

Al-Monitor’un nereye saldıracaklardı? sorusuna Abdi, “Tel Rifat, Serêkanîyê ve Gire Spî alanı. Dediğim gibi şu an Türkiye’nin saldırması bu koşullarda olası görünmüyor. Kaldı ki, Ruslar da Türkiye’ye bize yönelik bir saldırının kabul edilemeyeceğini söylediklerini bizlere bildirdiler. Fakat yani Türkiye’ye bağlı güçlerin ne yapacaklarını tam olarak kestiremiyorlar. Onların da herhangi bir saldırılarını kabul etmediklerini ifade ettiler. Ama pratikte ne denli engel olabilecekleri bir soru işareti” şeklinde yanıt verdi.

Bir başka soruda Abdi, Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların kendilerine yönelik saldırı düzenleyecekleri ihtimalinin olduğunu belirterek, “Bu çok önemli bir konu ve doğru anlaşılması lazım. Ruslar böyle bir şeye müsaade etmeyeceklerini fakat buna rağmen Türkiye’nin onayı dışında bu grupların bize saldırabileceklerini ifade ettiler. Fakat bizce Türkiye direkt bu işe girmezse Türkiye’ye bağlı güçler böyle bir operasyon yapamazlar” dedi.

“DAİŞ HALEN ETKİLİ”

Röportajın devamında terör örgütü DAİŞ’in Suriye’de halen etkili olduğunu ifade eden DSG komutanı şunları söyledi:

“DAİŞ bütün Suriye’de faaliyette hâlâ. Ve bu olumsuz ekonomik koşullar DAİŞ’e karşı verdiğimiz mücadeleyi etkiliyor. DAİŞ’in yeniden zemin bulması gittikçe ekonomiye bağlanıyor. Çok fazla işsiz insan var. Fakirlik çok yaygın. Tüm bu faktörler yönetimimizin otoritesini zayıflatıyor. DAİŞ bundan faydalanıyor. Dolayısıyla buradaki uluslararası koalisyon güçlerinin ve teröre karşı mücadele eden tüm güçlerin bu ekonomik durumun iyileşmesi için acilen adım atması gerekiyor. Ekonomiyi düzeltmek terörle mücadelenin en önemli ayağı haline gelmiş durumda. Biz Demokratik Suriye Güçleri olarak bunu açıkça ifade ediyoruz. Biz DAİŞ’e karşı mücadele edeceksek ekonomiye öncelik vermeliyiz.”

ESAD REJİMİYLE İLİŞKİLER

Suriye rejimi ve DSG arasındaki görüşme söylentilerine değinen Abdi,

“Şimdiye kadar Şam’a müzakere için giden yok. Hatta şimdiye kadar Şam’la ciddi bir müzakere söz konusu değil. Sadece bazı temaslar oldu yoklama niteliğinde ve bu görüşmeler herhangi bir müzakereye dönüşmedi. Şam yönetimi buna hazır değil. Her ne kadar 2011 öncesi gibi olmayacak deseler de halen o zihniyetteler. Onlara baskı uygulamak gerekiyor. Karşılıklı güven sorunu var bir de özellikle Şam tarafında” yanıtını verdi.

Size “Önce Amerika’yla ilişkiyi kesin” mi diyorlar? sorusuna Abdi şu yanıtı verdi:

“O da tam değil. Kendileri diyorlar ki ‘Biz bir devlet içerisinde devlet istemiyoruz. Bir ordu içerisinde ordu istemiyoruz.’ Bizim de öyle bir talebimiz yok. Bizim projemiz özerklik ve şu anda yürürlükte. Onlar bir müzakere başlatmak için bu konularda güvence istiyorlar. Amerika’yla ilişkileri kesmemiz öncelikleri değil. Ön şart değil. Onların ön şartları Suriye’nin bölünmez bütünlüğü, bayraktır, sınırdır, cumhurbaşkanıdır, onların egemenliği. Bu konularda güvence istiyorlar bizden. Biz de bu konularda güvence vermeye hazırız. Fakat onlar da bu temelde var olan özerkliği müzakere etmeye hazır olmalıdır.”