Sağlık

WHO: 2022'de küresel şırınga kıtlığı yaşanabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), üretimin artırılmaması durumunda 2022 yılında 2 milyar şırınga açığının söz konusu olabileceğini, bunun da küresel aşı çabalarını etkileyebileceğini söyledi.
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dünya who şırınga kıtlığı uyarı Covid-19 aşılama

HABER MERKEZİ

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılamasının küresel ölçekte artmasının ardından şırınga tedariği tehlikeye girdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişim konusundaki kıdemli danışmanı Lisa Hedman, Covid-19 aşı dozlarının arzı arttıkça, şırınga arzının da bu talebe ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Fransa basınına açıklama yapan Hedman, "Aşı şırıngası sıkıntısı yaşayabileceğimize dair gerçek endişeyi dile getiriyoruz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açacaktır. Aşı alımının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan 2 milyara kadar herhangi bir sayıda şırınga açığı olabilir" dedi.

DİĞER AŞILAMALARI DA ETKİLEYEBİLİR

AFP’nin raporuna göre dünya çapında 7.25 milyardan fazla Covid-19 aşı dozu uygulandı. Bu, yılda yapılan rutin aşı sayısının neredeyse iki katı ve gereken şırınga sayısının da iki katı.

Hedman, kıtlığın normal aşılamaların da düzenini bozarak daha büyük bir kriz yaratabileceğini açıkladı.

Ayrıca eksikler şırınga ve iğnelerin güvenli olmayan şekilde yeniden kullanılmasına yol açabilir.

Hedman, ülkeleri, istifleme ve panikle satın alma durumlarından kaçınmak için şırınga ihtiyaçlarını önceden planlamaya çağırdı.

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