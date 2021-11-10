Politika

Akademisyen Hifzullah Kutum’a tahliye

Kürdistan paylaşımı nedeniyle tutuklanan Kürt akademisyen Hifzullah Kutum hakkında tahliye kararı verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Hifzullah Kutum Kürdistan

DİYARBAKIR (K24)

Avukat Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Kasım tarihinde tutuklanan müvekkilim Hifzullah Kutum itirazımız üzerine davanın açıldığı Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilmiştir” bilgisini verdi.

Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırılmış ardından “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutum’un gözaltına alındığı gün üniversitedeki odasına Türk bayrağı asılmış, dışarda da bir grup tarafından linç edilmek istenmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv