Akademisyen Hifzullah Kutum’a tahliye

DİYARBAKIR (K24)

Avukat Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Kasım tarihinde tutuklanan müvekkilim Hifzullah Kutum itirazımız üzerine davanın açıldığı Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilmiştir” bilgisini verdi.

6 Kasım tarihinde tutuklanan müvekkilim Hifzullah Kutum itirazımız üzerine davanın açıldığı Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilmiştir. — Mehmet Emin Aktar (@MehmetEminAktar) November 10, 2021

Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırılmış ardından “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutum’un gözaltına alındığı gün üniversitedeki odasına Türk bayrağı asılmış, dışarda da bir grup tarafından linç edilmek istenmişti.