Taliban tarafından vurulmuştu: Nobel Ödüllü aktivist Malala evlendi

HABER MERKEZİ

Taliban tarafından başından vurulan Malala Yousafzai, İngiltere’nin Birmingham şehrindeki evinde aile içinde bir törenle Asser Malik’le evlendi.

Haberi, Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyuran Malala, “Bugün hayatımda özel bir gün. Ailelerimizle birlikte küçük bir seremoni düzenledik. Bize dualarınızı gönderin. Önümüzdeki yolculukta beraber yürümek için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

15 yaşındayken Taliban’ın kurşunlarının hedefi olan ve başından vurulan Yousafzai, iyileştikten sonra dünya çapında kız çocukları ve kadınlar için yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.