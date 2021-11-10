Yaşam

Yeni bir güneş patlaması uyarısı yapıldı

SpaceWeather tarafından bir kez daha güneş patlaması uyarısı yayınlandı.
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dünya SpaceWeather güneş patlaması uyarı

HABER MERKEZİ

SpaceWeather, “Yörüngedeki uydular uzun süreli bir M2 sınıfı güneş patlaması tespit etti.

Güneşin kuzeybatı tarafının hemen arkasında bulunan aktif bir bölge gibi görünüyor” uyarısı yaptı.

SpaceWeather son birkaç aydır farklı seviyelerde güneş patlamaları tespit ediyor.

GÜNEŞ PATLAMALARININ ETKİLERİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)  güneş fırtınaları olduğunda insanların alarma geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Patlamalar sırasında gezegene doğru güneş parçacıklarının yanı sıra elektromanyetik radyasyon yayılabiliyor.

Öte yandan, GPS uyduları ve diğer benzer teknolojiler de patlamalardan etkilenebiliyor.

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