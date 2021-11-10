Kürdistan Bölgesi Hükümeti göç konusunu araştıracak

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, gençlerin göçünün uluslararası bir olgu olduğunu ve bölge ülkelerinin çoğunda bu sorunun mevcut olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi de bu sorunun bir parçasını oluşturuyor ancak çevre ülkelerden yapılan göçün sebepleri farklı. Buradaki durum bazı ülkelere göre çok çok iyi” dedi.

Hükümetin konuyla ilgili araştırma yapacağını belirten Adil, göçe yol açan bazı faktörlerin de göz önüne alınması gerektiğini ancak önceki yıllara oranla göç edenlerin sayısının daha az olduğunu kaydetti.

Bugünkü toplantıda konuyu araştırmak üzere bir heyetin kurulmasının kararlaştırıldığını ifade eden Hükümet Sözcüsü, heyetin hazırlayacağı raporun Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söyledi.

Cotyar Adil devamında şunları belirtti:

“Bazı gençlerin göç etmesinin ekonomi, güvenlik, işsizlik gibi bir dizi sebebi var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti son iki yıl içinde 120 bin gence istihdam sağlamıştır ancak bu durumun Irak hükümetiyle ilgisi var. Durumu zorlaştıran onlardır çünkü Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payını göndermiyorlar. Hükümet, sorunu çözmek için elinden geleni yapacaktır ancak bazı çevreler konuyu siyaset malzemesi haline getirmeye çalışıyor.”

DİZEYİ: HALKIMIZ KAÇAKÇILARIN KURBANI OLMUŞTUR

Ardından söz alan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, “Maalesef halkımız kaçakçıların kurbanı olmuştur, onlar üzerinden ticaret yapıyorlar. Belarus sınırında gördüğümüz manzara, felakettir” şeklinde konuştu.

Belaurs’ın Ankara Büyükelçisi’yle görüştüklerini belirten Dizeyi, “Kendilerinden, halkımızı Belarus ile Avrupa Birliği arasındaki çekişmenin bir parçası haline getirmemelerini istedik. Yine, en azından o göçmenlerin bulundukları durumdan kurtulması için yardım etmelerini talep ettik” dedi.

Belarus-Polonya sınırında yaşamını yitiren iki Kürt vatandaşın naaşının getirilmesi için Başbakan Mesrur Barzani’nin talimat verdiğini kaydeden Dizeyi, cenazelerden birinin Minsk’e getirildiğini, diğerinin de alınması için girişimde bulunulduğunu ifade etti.

Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi’nden gençlerin Belarus’a gidişinin önüne uzun zaman önce geçildi. Ancak bazı kaçakçılar Suriye, Lübnan ve Türkiye üzerinden bazı insanları Belarus’a ulaştırmış. Her ne kadar bir belirsizlikle karşı karşıya olsalar da onları kurtarma çabalarımız sürüyor. Dönmek isteyenler için kolaylık sağlayacağız ancak kimseyi de zorla döndüremeyiz” diye konuştu.