Araştırma: Covid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfedildi

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DH1047 antikoru, hücrelere bağlanarak virüsü etkisiz hale getiriyor ve çoğalmalarının önüne geçiyor.

Daily Mail'in aktardığına göre antikor hem hastalığı önlemede hem de Covid-19 tedavisinde etkili.

Kuzey Carolina Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde araştırma ekibi, bunun şu an devam eden pandemi ve gelecekteki salgınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacak bir bulgu olduğunu düşünüyor.

Duke Aşı Enstitüsü Başkanı Dr. Barton Haynes, yaptığı açıklamada, "Bu antikor mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip" dedi.

2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, 1700'den fazla coronavirüs antikoru tespit etti.

Bu havuzdan hem Covid-19 hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına neden olan SARS virüsüne bağlanabilen 50 hücre tespit edildi.

DH1047 hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabiliyordu.

Haynes, "Bu antikor, coronavirüsün sayısız mutasyon ve varyasyon boyunca korunan bir yerine bağlanıyor. Netice olarak, çok çeşitli coronavirüsleri etkisiz hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Antikor fareler üzerinde test edildi ve kemirgenleri virüse maruz kaldıktan sonra hastalıktan koruyabildiği fark edildi.

Antikor, son derece bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere her tür suşa karşı da etkili oldu.

Gelecekte insanları enfekte etme potansiyeline sahip olduğuna inanılan diğer coronavirüs türleri de test edildi ve antikor tarafından etkisiz hale getirildi.