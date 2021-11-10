K24 ÖZEL - Ankara’da Kürt yönetmenin filmine yoğun ilgi

ANKARA (K24)

İlk filmi Cennetten Kovulmak ile En İyi Film dalında Altın Portakal’ı Ramin Matin ile paylaşmış olan Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı” şehir dışındaki bir yatılı okulda okuyan Yusuf'un bir anda rahatsızlanan arkadaşı Memo'yu hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul görmemesi ve yoğun kar yağışıyla yolların kapanmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor.

Şehirden tamamen izole, katı bir disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda okuyan Yusuf, esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an daha da kötüye giden arkadaşını hastaneye ulaştırmak istiyor.

Karahan’ın Gülistan Acet ile yazdığı Okul Tıraşı, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama kısmında yaptıktan sonra Türkiye’de Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

32’nci Ankara Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşan filmin oyuncuları ile senaristi de sinema salonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

K24’e konuşan film oyuncusu ve senaristi, söz konusu filmle Kürt çocuklarının yaşadıklarını beyazperdeye taşımak olduğunu dile getirdi.

Gülistan Acet, Kürtçeye yönelik asimilasyonun arttığını ve bu filmle kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

K24’e konuşan Acet, “Bu okullarda okuyan Kürdistan'ın tüm çocukları daha izole, daha ezilmiş, daha asimile olmuş durumda” dedi.

Eğitimin kendisinin tüm dünyada asimilasyona eşlik ettiğini belirten Acet, yaşananları çocuklara göstermek istediklerini kaydetti.

“ANADİLDE EĞİTİM KÜRT HALKININ TEMEL HAKKIDIR”

Filmde öğretmen karakterini canlandıran Cansu Fırıncı da 21’inci yüzde yılda böylesi bir filmde çok az kişinin oynamak isteyebileceğini ve hala Kürtçenin yasak olduğunu anımsattı.

K24’e konuşan Fırıncı, “Her millet kendi dilini özgürce konuşmalıdır. 21’inci yüzyılda hala bu konuyu tartışıyor olmamız anlamsız. Anadilde eğitim Kürt halkının temel hakkıdır” dedi.

Fırıncı, Kürt çocuklarının yaşadıklarını filmle aktarmak istediklerini ve bu nedenle filmde yer aldığını söyledi.