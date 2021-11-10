Barzani Yardım Vakfı: Belarus-Polonya sınırında büyük felaket yaşanması tehlikesi var

ERBİL (K24)

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Belarus ile Polonya sınırındaki göçmenlerin insani durumundan endişe duyduklarını bildirerek, göçmenlerin birçoğunun Kürt ve Irak vatandaşı olduğunu belirtti.

BCF tarafından yapılan yazılı açıklamada, göçün uluslararası bir sorun olduğu ve göçlerde genelde kadın ve çocukların bedel ödediği kaydedilirken, göçmenlerin öldüğü, aç kaldığı ve çeşitli sorunlar yaşadığı belirtildi.

Belarus-Polonya sınırında çok sayıda göçmenin her hangi bir korunak olmaksızın soğuk hava ve yağmur altında zor günler geçirdiğinin kaydedildiği açıklamada, havaların soğukluk derecesinin artmasıyla söz konusu sınırda büyük felaket yaşanması tehlikesinin olduğu ifade edildi.

BCF olarak söz konusu sınırdaki göçmenlere insani yardım ulaştırmak için Belarus’un Bağdat Büyükelçiliği, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Polonya Temsilcili ve Irak’ın Polonya’daki Büyükelçiliği ile irtibat kurduklarını kaydederek, şimdiye kadar herhangi bir olumlu cevap alamadıklarını bildirdi.

Ülkelere ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, sınırdaki göçmenlere hep birlikte destek olunmasının insani bir sorumluluk olduğunu belirten BCF, uluslararası kuruluşların göçmenlerin can güvenliği için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Göçmenlerin insan haklarına aykırı muameleyle karşı karşıya kalmasına izin verilmemesini isteyen BCF, göçmenlerin yasalar çerçevesinde sığınaklarının olması gerektiği ve bu şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri vurgulandı.