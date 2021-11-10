Politika

Pakistanlı büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Pakistan’ın Bağdat Büyükelçisi Ahmed Emced Ali’yi kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Ahmed Emced Ali Pakistan

ERBİL (K24)

Pakistan’ın Bağdat Büyükelçisi Ahmed Emced Ali, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Pakistan’ın Bağdat Büyükelçisi Ahmed Emced Ali’yi kabul etti.

Görüşmede, Pakistan liderliğinin selamını Başbakan Mesrur Barzani’ye ileten Büyükelçi Ali, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Ali, Kürdistan Bölgesi’yle özellikle de yatırım, ticaret ve Pakistan üniversitelerinde Kürdistanlı öğrencilere eğitim imkanı alanlarında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişliği, imarı ve önemli konumundan övgüyle söz eden Pakistanlı büyükelçi, Kürdistan Bölgesi’nin bölgede huzur ve istikrar faktörü olduğunu bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’nin Pakistan ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu kaydederek, hükümetin ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirme programına değindi. Başbakan, yatırımcılara kolaylık sağladıklarını ifade etti.

Görüşmede, iki ülkenin ortak çalışma imkanları da görüşüldü.

 

 

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