Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı

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Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Minsk’in Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda hava savunma sistemlerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Belarus’un hem batı, hem de kuzeybatı istikametlerindeki sınırı boyunca Belarus Silahlı Kuvvetleri, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı” ifadelerine yer verildi.

BM’DEN BELARUS VE POLONYA’YA: ACİL ADIMLAR ATIN

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Belarus-Polonya sınırında dondurucu soğukta çok sayıda göçmen ve mültecinin çaresiz durumda kalmaya devam etmesinden dehşete düştüğünü belirterek, ilgili devletleri sorunun çözümü için acil adımlar atmaya çağırdı.

Yüksek Komiser Bachelet, Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bachelet, her iki ülkeden sınıra askerlerin konuşlandırılması ve kışkırtıcı söylemlerde bulunulmasının Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin durumunu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Devletlerin ortak sınırlarında mahsur kalan herkesin hayatını ve onurunu korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Bachelet, ayrıca sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve avukatlara sınır bölgesine geçmeleri için acil erişim izni verilmesini istedi.

"DEVLETLER YAŞAM HAKKINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ"

Bachelet, dondurucu soğukta çok sayıda göçmen ve mültecinin çaresiz bir durumda kalmaya devam etmesinden dehşete düştüğünün altını çizdi.

İsim vermeden Polonya ve Belarus'a uluslararası insan hakları hukuku ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Bachelet, sınırdaki tahammül edilemez durumu hafifletmek ve çözmek için acil adımlar atılması çağrısı yaptı.

Bachelet, devletlerin yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğuna vurgu yaparak, "Bu (sınırdaki) yüzlerce erkek, kadın ve çocuk, yeterli barınak, yiyecek, su ve tıbbi bakım olmadan dondurucu havada bir gece daha geçirmeye zorlanmamalıdır” ifadesini kullandı.

Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.