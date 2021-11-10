Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 11 can kaybı, 442 vaka
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 773 Covid-19 testi yapılırken, 442 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 852 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 418 bin 845 Covid-19 testi yapılırken, 367 bin 447 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 351 bin 977 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 595 kişi yaşamını yitirdi.
8 bin 875 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.