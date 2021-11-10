Kürdistan Bölgesi AB Temsilcisi: Göçmen sorunu uluslararası siyasi çekişmeyle ilgili

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, göçmenler sorununun uluslararası siyasi çekişmeyle ilgili olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin Minsk yönetimiyle AB üyesi ülkeler arasında yaşanan siyasi krizle ilgili olduğunu kaydederek, Belarus’un göçmenleri kullanarak söz konusu siyasi krizi çözmek istediğini belirtti.

Sorunun geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan uçak kriziyle ilişkili olduğunu belirten vurgulayan Ajgeyi, uçak krizinin ardından Belarus’ta geniş katılımlı gösterilerin yapıldığına dikkat çekti.

Diğer bir siyasi sorunun da Rusya ile AB arasındaki ilişkileri ilgilendirdiğini ve doğalgazla ilgili taraflar arasında sorun yaşandığını kaydeden Ajgeyi, doğalgaz fiyatlarının yükselmesinin AB vatandaşlarını etkilediğini ifade etti.

Gözlemcilerin Belarus’un Putin tarafından AB’ye karşı kullanıldığını belirtiğini söyleyen Ajgeyi, göçmenler üzerinden AB’nin cezalandırılmak istendiğini bildirdi.

Sadece Kürdistan Bölgesi’nden Belarus’a göçün olmadığını, Afganistan, Suriye ve diğer ülkelerden de göçlerin yaşandığını belirten Ajgeyi, göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için Türkiye güzergahı yerine Rusya üzerinden Belarus güzergahını kullanmalarının yolunun açıldığını dile getirdi.

AB ve Polonya’nın Belarus ile ilişkilerinin kötü olduğunu ve göç yolunu kapatmak istediklerini belirten Ajgeyi, AB’nin doğrudan Minsk yönetimiyle görüşmeler yerine üçüncü taraflar üzerinden sorunu çözmeye çalışacağını bildirdi.

AB İLE BELARUS ARASINDAKİ UÇAK KRİZİ

Geçtiğimiz mayıs ayında Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta, bir uçağın bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesinin ardından başlayan kriz büyümüştü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius’a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair’e ait uçak, Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Gelen açıklamalara göre, uçakta bomba olduğuna dair ihbar üzerine pilotlar iniş talep etmişti.

Belarus Cumhurbaşkanlığına göre ise güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir MiG-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus’ta terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.

İndirilen uçak, gereken kontrollerden sonra Minsk Havalimanı'ndan ayrılmış ve Vilnius'a iniş yapmıştı.

Olayın ardından AB, ABD ve NATO’dan Belarus karşıtı peş peşe açıklamalar yapılmıştı.