Politika

Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu: Kurdistan24 diplomasi merkezleri için öncelikli bir kaynak

Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu Subhash C. Kain, Kurdistan24’ün bölgede ve diplomasi merkezleri için öncelikli ve önemli bir haber kaynağı olduğunu söyledi.
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ERBİL (K24)

Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu Subhash C. Kain ve yardımcısı Shri Sunder, Kurdistan24’ün Erbil’deki merkezini ziyaret etti.

Hindistanlı diplomatlar Kurdistan24 Genel Yayın Koordinatörü Muhammed Haci Kerim ve diğer kurum yetkilileri tarafından karşılandı.

Görüşmede Kain, 6 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Kurdistan24’ün bölgede ve diplomasi merkezlerinde güvenilir bir kaynak olmayı başardığı ifade ederek, “Yabancı diplomatlar Kurdistan24 haberlerine güveniyor” dedi.

Kain, böylesi bir kurumun Kürdistan’ın gerçeklerini, siyasi, ekonomik, sosyal gelişme ve değişimleri aktarması açısından önemli olduğunu söyledi.

Hindistan heyeti ayrıca, medyanın farklı kültürler ve halklar arasında köprü kurmada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

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